Mardin'de karantinaya alınan 2 mahalle ve 2 mezrada sağlık taraması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de karantinaya alınan 2 mahalle ve 2 mezrada sağlık taraması

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalle ve mezralarında sağlık taramasına başlandı.

Mardin'de karantinaya alınan 2 mahalle ve 2 mezrada sağlık taraması
07.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:06

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalle ve mezralarında sağlık taramasına başlandı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Yücedağ Mahallesi Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesinde karantina uygulandığı hatırlatıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin sirkülasyonunun yoğun olduğu, son günlerde Kovid-19 tanısının vatandaşlardaki sayısının yüksek olmasından dolayı karantina uygulanan yerleşim yerleri giriş-çıkışlara jandarma ekiplerince kapatılırken, filyasyon ekipleri de sağlık taraması işlemlerine başladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Müslüm Gürses Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Kpss Bursa Akdeniz
Şu an buradasınız: Mardin'de karantinaya alınan 2 mahalle ve 2 mezrada sağlık taraması - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 11:27:30. #1.15#
title