Mardin'de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı

Mardin'de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Irak'tan getirilip, Mardin'de karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı, 14 günlük sürenin dolmasıyla fidanlarla memleketlerine uğurlandı.

15.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:48

Mardin'de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Irak'tan getirilip, Mardin'de karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı, 14 günlük sürenin dolmasıyla fidanlarla memleketlerine uğurlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ta Irak'tan Türkiye'ye getirilen 127 kişinin, Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreleri sona erdi. Karantina süresince ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar yapılan sağlık kontrolü ve bilgilendirmenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, AFAD Müdürü Davut Esen, KYK Müdürü Abdusselam Örnek ve görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Çalışmaya gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'tan Türkiye'ye getirilen Ömer Ceviz (36), karantina sürecinde kaldığı günlerin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Mardin'de çok güzel şekilde ağırlandıklarını belirten Ceviz, 'Ekmeğimizi kazanmanın peşinde gittiğimiz Irak'ta 35 gün mahsur kaldıktan sonra Mardin'e getirildik. Devletimizin sayesinde karantinaya alındık. Bütün imkanlar hepimize sağlandı. Yemek, temizlik, sağlık her şey çok güzeldi. Burada kaldığım süre bana engellilerin durumunu daha iyi anlamayı kazandırdı. Ülkemizde o kadar engelli insan var. Hepsi evlerinde ve dışarı çıkmaları imkansız. Aklıma tek gelen oydu. Hepsini selamlıyorum. Onların ne çektiğini şu an çok iyi anlıyorum" dedi.

32 FARKLI ŞEHRE DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Evlerine uğurlanan bütün vatandaşlara, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri fidan hediye etti. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın fidan olduğunu belirten vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinden memnun olduklarını ifade etti. Karantinanın son gününde son sağlık kontrollerinin yapılması, Evde İzleme Formu'nun imzalatılması, seyahat izin belgelerinin verilmesi ve pasaportların iadesinin ardından otobüslere bindirilerek tahliye işlemleri gerçekleştirilen 127 kişi, 32 farklı şehre doğru yola çıktı.

Mardin'de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Haber
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Haber
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce 'PKK' yazıp çarpı işareti koymuş
Teröristler, dün katlettikleri belediye çalışanının evine aylar önce "PKK" yazıp çarpı işareti koymuş
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Sinan Özen Yasemin Özilhan Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Lionel Messi Mehmet Özdilek Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Mardin'de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 17:05:56. #1.14#
title