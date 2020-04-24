Mardin'de karantina süreleri dolan vatandaşlar memleketlerine uğurlandı Irak'tan getirildikten sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki yurda yerleştirilen 201 vatandaş, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Irak'tan getirildikten sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki yurda yerleştirilen 201 vatandaş, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla korona virüs tedbirleri kapsamında Irak'tan otobüslerle Mardin'e getirilen 201 vatandaş, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan vatandaşların 14 günlük karantina süreleri doldu. 14 gün süren karantinanın ardından vatandaşlar, valilik koordinesinde araçlarla sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde bu sabah memleketlerine uğurlandı.

Devletin kendileri için tüm imkanları seferber ederek Türkiye'ye getirip yurda yerleştirdiklerini dile getiren vatandaşlar, yurtta otel konforunda ağırlandıklarını ifade ederek, başta Mardin Valisi olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü, sağlık görevlilerine ve kendilerini 14 gün boyunca en iyi şekilde ağırlayan yurt görevlilerine teşekkür ettiler. - MARDİN

Kaynak: İHA