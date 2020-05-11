Mardin'de karantina süreleri dolan 39 kişi memleketlerine uğurlandı
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Mardin'de karantina süreleri dolan 39 kişi memleketlerine uğurlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında İran'dan Türkiye'ye getirilerek Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirilen 39 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Mardin'de karantina süreleri dolan 39 kişi memleketlerine uğurlandı
11.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:46

Korona virüs tedbirleri kapsamında İran'dan Türkiye'ye getirilerek Mardin'de öğrenci yurduna yerleştirilen 39 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 27 Nisanda İran'ndan getirilen 39 Türk vatandaşının Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresince ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan 39 kişi sağlık kontrolünün ardından AFAD ve yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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