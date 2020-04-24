Mardin'de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlardan devlete teşekkür
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Mardin'de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlardan devlete teşekkür

Irak'tan getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini Mardin'deki yurtta geçiren vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlandıkları için devlete teşekkür etti.

24.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:40
Mardin'de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlardan devlete teşekkür

Irak'tan getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini Mardin'deki yurtta geçiren vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlandıkları için devlete teşekkür etti.

Çoğunluğu işçi 201 Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla 10 Nisan'da Irak'ın çeşitli bölgelerinden kara yoluyla getirildikleri kentte Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Türk Kızılay tarafından günde 3 öğün yemek verilen, AFAD ekiplerince lojistik ve temizlik ihtiyaçları karşılanan vatandaşlara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince günde iki defa sağlık taraması yapıldı.

60 kişilik yurt personeli tarafından güvenlik, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla hizmet sunulan vatandaşlar için itfaiye,112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekipleri de 14 gün boyunca yurtta hazır bulundu.

Yurtta ayrıca vatandaşların morallerinin yüksek tutulması için karantina tedbirlerine uygun çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlendi.

İlk sahur karantinada

İlk sahuru da yurtta dağıtılan kumanya ile yapan vatandaşlar, AFAD tarafından sağlanan araçlarla memleketlerine uğurlandı.

Yurttan ayrılırken duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, sağlanan imkanlar ve sunulan hizmetten dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Devletimiz bizleri yalnız bırakmadı"

İşçilerden Erkan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın Necef bölgesinde çalışırken koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

Devletin kendileri için imkanları seferber ederek Türkiye'ye getirip yurtlara yerleştirdiğini ifade eden Yavuz, çok iyi ağırlandıklarını belirtti.

Yavuz, "Şükürler olsun ki devletimiz bizleri hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Orada kaldığımız yerden, kapımızın önünden alarak buraya kadar sağ salim getirdi ve çocuklarımıza kavuşmamıza imkan sağladı. Burada herkesin inanılmaz derecede özverili şekilde bize yardımcı olduklarını gördük. Temizlik personelinden idari kadroya kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İyi ki Türk'üm." şeklinde konuştu.

"Bizleri evlerine gelmiş misafir gibi ağırladılar"

Antakyalı Ahmet Zobun da Irak'ta sokağa çıkma yasağının başlamasıyla konsolosluğa Türkiye'ye dönmek istediklerini belirttiklerini, çok kısa sürede özverili çalışmalarla tahliye edildiklerini kaydetti.

Konsolosluk çalışanlarının sınır kapısına kadar kendilerine eşlik ettiğini anlatan Zobun, şöyle konuştu:

"Ana vatanımıza geldiğimizde sağ olsun AFAD, UMKE ve gümrük görevlileri, ellerinden gelen en güzel gayretle bizi bu karantina bölgesine aldılar. 14 günlük süre içinde olması gerekenden çok çok daha itinalı ve özverili bir şekilde, canla başa çalışarak bize yardımcı oldular. Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan çalışan temizlik personeline kadar, bizleri evlerine gelmiş bir misafir gibi ağırladılar. Bütün bakanlıklara, bütün kahramanlara çok teşekkür ediyorum. Bu hastalığın dünyadan bir an önce gitmesini temenni ediyoruz."

"Evimizde bile bu kadar rahat değildik"

Antalyalı Erhan Yiğit de 14 gün boyunca çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını ifade ederek, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hiçbir şeyimiz eksik değildi. Evimizde bile bu kadar rahat değildik. Herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin de Vali Yaman'ın talimatıyla gelen ekibin ihtiyaçlarının özverili şekilde giderildiğini, çalışmaların aynı titizlikle sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: AA

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