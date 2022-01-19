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Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe geldi

Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle Nusaybin ilçesinde iki farklı yerde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle Nusaybin ilçesinde iki farklı yerde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kazalar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çukuryurt köyü mevkiinde. Bir tır ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, Eskiyol mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında ise 1 kişi yaralandı. Nusaybin İtfaiyesi tarafından araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN

Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe geldi

Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nusaybin, Mardin, kar, 3. Sayfa, Haber

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