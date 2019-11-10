Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı

Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı

Mardin"de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de yakalandı.

10.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:26
Mardin'de kapkaç yapan şüpheli yakalandı

"de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli, çaldığı çantayla birlikte 'de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İlçe otogarında kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin İlçe 'nce başlatılan çalışmada, ilçe girişinde durdurulan otobüste polis şüphelendiği bir kişinin çantasında arama yaptı.

Aramada, kapkaç yöntemiyle çalınan el çantası ve içerisindeki cep telefon ele geçirildi.

Kaynak: AA
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