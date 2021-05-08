Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
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Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor Mardin'in Artuklu ilçesinde kapanmanın 9'inci gününde tarihi çarşı ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde kapanmanın 9'inci gününde tarihi çarşı ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma 9'inci gününde de Mardin'de tarihi çarşı ve sokaklardaki sessizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanma 9'inci gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyip kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor
Mardin'de kapanmanın 9'inci gününde sessizlik sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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