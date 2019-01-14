Mardin'de Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gırnavaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın kanalizasyon şebekesi için açtığı çukurda göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan işçilerden Mahsum Cebe (22), firma çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebe, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA