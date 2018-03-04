Mardin'de Kamyonetler Çarpıştı: 1 Çocuk Öldü, 7 Kişi Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulvahap Atsız'ın (58) kullandığı 63 HU 798 plakalı kamyonet ile Veysi Batırhan (25) yönetimindeki 47 AH 356 kamyonet, Kızıltepe- Ceylanpınar karayolunun 35'inci kilometresinde çarpıştı.
Kazada, Aylin Batırhan (3) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet, Gazali, Kesume Batırhan ve Abdulkadir Ateş ile Rıdvan Atsız, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.