Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

10.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:46

Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.



Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA