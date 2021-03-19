Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

19.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:29

Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Olay, Mardin Midyat karayolu Söğütlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.A. idaresindeki 47 LG 866 plakalı kamyonet ile Midyat'tan Mardin'e doğru seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 06 AD 1866 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Y.G., O.A., S.A., F.A., T.F.D., Ö.G., R.A., İ.G.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - MARDİN

Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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