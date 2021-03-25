Mardin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Mardin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Mardin'de kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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