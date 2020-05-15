Mardin'de kamyonet devrildi: 1ölü, 6 yaralı
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Mardin'de kamyonet devrildi: 1ölü, 6 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mardin'de kamyonet devrildi: 1ölü, 6 yaralı
15.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:16

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, pancar toplamak için kırsala giden İsa Taran idaresindeki 47 NL 122 plakalı kamyonet, Midyat-Güven Mahallesi karayolunda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan kamyonetteki 7 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Diyar Taran (15), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Manşet

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