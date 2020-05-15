Mardin'de kamyonet devrildi: 1ölü, 6 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
15.05.2020 22:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:16
Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, pancar toplamak için kırsala giden İsa Taran idaresindeki 47 NL 122 plakalı kamyonet, Midyat-Güven Mahallesi karayolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan kamyonetteki 7 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Diyar Taran (15), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA