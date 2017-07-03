Mardin'de Kamu Personeline Sıcak Hava İzni

Mardin'de sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 2 gün idari izinli sayılacak.



Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre ilde bugün ve yarın hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Mardin'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, rapor ile belgelemek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların bugün ve yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.