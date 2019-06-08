Mardin'de Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatro hizmete açıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılan Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatro hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Mardin Büyükşehir Belediyesince, 65 bin metrekare alana yapılan ve yeşilliğiyle şehre yeni bir görünüm katan Kamor Millet Bahçesindeki 2 bin 500 kişilik Amfi Tiyatro da düzenlenen programla hizmete girdi.

Programda, şarkıcı Yusuf Güney konser verdi. Güney, konserde sevilen eserlerinin yanı sıra Kürtçe ve Arapça şarkılar da seslendirdi.

Güney gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'i çok sevdiğini ve üçüncü kez burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktararak, "Güzel bir kompleks yapılmış. Ben çok gurur duydum. Mardin'e güzel yakışır bu tarz komplekslerin inşallah bölgenin her yerinde olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Vali Mustafa Yaman, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'nın da katıldığı konsere ahali yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA