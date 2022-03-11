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Mardin'de kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise öğretmeni Burhan Kılınç (47), halı saha maçında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise öğretmeni Burhan Kılınç (47), halı saha maçında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kızıltepe Fen Lisesi'nde görev yapan matematik öğretmeni Kılınç, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak düştü.

Durumu gören Kılıç'ın arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini belirledikleri Kılınç, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kılınç'ın ölümü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İlçemizde görev yapan Kızıltepe Fen Lisesi öğretmenlerinden Burhan Kılınç vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, eğitim camiamıza, yakınlarına ve öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Kalp Krizi, Kızıltepe, Mardin, Lise, Güncel, Haberler

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