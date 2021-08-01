Mardin'de kafasına tavan vantilatörü düşen 22 yaşındaki gencin kafatası kırıldı
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Mardin'de kafasına tavan vantilatörü düşen 22 yaşındaki gencin kafatası kırıldı

Mardin'de kafasına tavan vantilatörü düşen 22 yaşındaki gencin kafatası kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde tavanda asılı olan çalışır vaziyetteki vantilatör yerinden çıkması sonucu 22 yaşındaki gencin kafasının üzerine düştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde tavanda asılı olan çalışır vaziyetteki vantilatör yerinden çıkması sonucu 22 yaşındaki gencin kafasının üzerine düştü.

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doyuran Mahallesi'nde evinde ikamet eden 22 yaşındaki Bünyamin K.'nin kafasının üzerine tavanda çalışır vaziyette olan vantilatör düştü. Çarpmanın etkisiyle Bünyamin K.'nin kafasından kanlar akmaya başladı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen talihsiz gencin kafatasında kırık olduğu belirlendi. Bünyamin K. ameliyata alındı. Ameliyat esnasında gence 14 ünite sarı, 13 ünite kırmızı kan verildi. Hayati riski devam eden gencin Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine nakledildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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