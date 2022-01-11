Mardin'de kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de kafası demir korkuluklara sıkışan köpek yavrusunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Artuklu ilçesi adliye otoparkında demir korkuluklara köpeğin kafasının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, demir korkuluğu keserek yavrunun kafasını sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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