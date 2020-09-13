Mardin'de kadınların şehriye mesaisi başladı
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Mardin'de kadınların şehriye mesaisi başladı

Mardin'de kadınların şehriye mesaisi başladı Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı birçok köy ve mahallede fabrikasyon bulgur ve şehriye tüketilmiyor.

13.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:12

Mardin'de kadınların şehriye mesaisi başladı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı birçok köy ve mahallede fabrikasyon bulgur ve şehriye tüketilmiyor. Kadınlar köyde kendi imkanlarıyla hazırladıkları şehriyeleri daha önce kaynatıp taş değirmende öğüttükleri bulgurla karıştırıyor.

Kızıltepe'de halen birçok köyde fabrikasyon gıdalar kullanılamıyor. Kadınlar kendi salça, pul biber ve bulgurlarını evlerinin mutfağında üretiyor. Eşme köyünde kadınlar kışlık şehriye yapmaya başladı. Kadınlar köy meydanında kurulan seyyar makineyle ilk önce hamurlarını yoğuruyor. Ardından makineyle şehriye üretiliyor. Bu şehriyeler ilk önce telin üzerinde kurutuluyor. Kuruyan şehriyeler bir süre damda bekletildikten sonra odun ateşiyle seyyar fırında kavruluyor. Kadınlar son olarak bu şehriyeleri daha önce hazırladıkları bulgurla karıştırıyor. Bulgur ve şehriyelerin karışımından sonra sofraların vazgeçilmez yemeği olan bulgur pilavı hazırlanmış oluyor.

Eşme Köyünde kışlık şehriye hazırlığı yapan Halise Kılınç, "Biz bulgurumuzu yapıyoruz. Değirmene götürüyoruz, eve getiriyoruz. Burada şehriye yapıyoruz. Ondan sonra evde bulgurla karıştırıyoruz" dedi.

Annesinin her sene şehriye yapıp bulgurla karıştırdığını belirten Lokman Gümüş de "Burada annelerimiz bulgur yapıyor, şehriye yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Çok sağlıklı ve lezzetli" diye konuştu.

Mardin'de kadınların şehriye mesaisi başladı

Kaynak: İHA

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