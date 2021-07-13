Mardin'de kadınlar belediyenin düzenlediği 13 kursta eğitime katılıyor
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Mardin'de kadınlar belediyenin düzenlediği 13 kursta eğitime katılıyor

Mardin'de kadınlar belediyenin düzenlediği 13 kursta eğitime katılıyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla açtığı 13 kursta eğitimler devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla açtığı 13 kursta eğitimler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kentteki kadınların, sosyal, kültürel, mesleki, bedensel, ruhsal ve ekonomik alanda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için bağlama, arbane, keman, birinci ve ikinci kademe okuma kursu, resim, seramik, İngilizce, işaret dili, beslenme okulu ve Kur'an-ı Kerim eğitimi gibi alanlarda 13 kurs açtığı belirtildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam eden kurslara şu an 308 kursiyerin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi bünyesinde 4 psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile şiddet mağduru kadınlara yönelik psikolojik destek, başvuran kişilere bireysel terapi, çift terapisi, aile danışmanlığı hizmeti de sunulmakta. Ev ziyaretleri yapılarak sosyal incelemelerde bulunma ve yönlendirme faaliyetleri devam etmektedir. Kreş, oyun odasında ise kadın personel ve kadın kursiyerlerin okul öncesi 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik kreş hizmeti verilmekte. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, mesleki eğitim, beceri ve farkındalık çalışmalarıyla kadın istihdamını önceleyen sosyal alanda gelişmelerini sağlayan tarihi, kültürel ve manevi değerler bilincini geliştirici projeleri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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