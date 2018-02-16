Mardin'de Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Hazırlıkları Tamamlandı

Mardin'de 21-25 şubat tarihlerinde yapılacak olan Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalleri öncesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar hızlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, 21-25 Şubat tarihlerinde Mardin'de yapılacak Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalleri için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bütün tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finallerinin Mardin için çok önemli olduğunu vurgulayan Yaman, " Basketbol Federasyonumuz ile yapmış olduğumuz ortak çalışma ile Bayanlar Basketbol Ligi'ndeki 8 takımımız Türkiye Kupası Finallerini şehrimizde oynayacaklar. Bu Mardin için gerçekten güzel bir organizasyon. Hem Türkiye'de basketbol sevenlerin kalbi, gönlü ilimizde olacak hem de Mardin başta olmak üzere bölgedeki sporseverler 5 gün boyunca basketbol müsabakalarına doymuş olacaklar" dedi. - MARDİN