MARDİN (AA) - Mardin'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün süren çalıştaya, Vali Yardımcıları Gürsel Temurci ve Abdullah Demirdağ, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, İşkur Müdürü Mehmet Akın, jandarma ve müftülük personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öncü, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin bu çağda ciddi bir problem olarak karşılarına çıktığını ifade ederek, kadına yönelik şiddetin toplum üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin kadınları olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, çocuklar, aileler ve toplum üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğuna uşaret eden Öncü, "Milli ve manevi değerler çerçevesinde kadınlarımızı şiddete karşı korumak, bilinçlendirilmelerini sağlamak, kadına değer verilmesi yönünde farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Eğitim, meslek edindirme ve istihdama katılmaya yönelik projelerimizle kadınlarımızın her anlamda gelişmelerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Çalıştay, grup çalışmaları, sunumlar, alınan kararların değerlendirilmesi ve paylaşılması ile sona erdi.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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