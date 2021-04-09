Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi
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Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferans yöntemiyle katıldığı toplantı, Valilik Dara Toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile kurumların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Vekili Birkan Tatlısöz, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Savcısı Çisem Uzunay Akan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Başar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihangir Sağıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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