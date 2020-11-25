Mardin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Amirliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcilerince katılımcılara brifing sunuldu.

Vali Demirtaş, kadına verilen değerin insan haklarının bir gereği olduğunu belirtti.

Kadının saygınlığını ve itibarını korumanın herkes için bir insanlık vazifesi olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bilinmelidir ki kadına yönelik şiddet, bir insanlık suçudur ve bu konuda mücadele, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürütülmelidir. Kadına yönelik şiddetle etkin bir biçimde mücadele edilmesi, başta kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum, üniversite, medya olmak üzere, sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin katkısıyla mümkün." dedi.

"Bizler 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyuran bir Peygamberin ümmeti ve köklü bir medeniyetin mirasçılarıyız. Dolayısıyla şiddet, kin ve nefret sarmalını atmalı, kültür ve medeniyetimizin güzel hasletlerini ortaya çıkarmalıyız. O sebeple önce kendimizden başlayarak ailemizde, sokağımızda, mahallemizde, yaşadığımız semtte ve vilayette iyiliği, güzelliği yayma gayreti içerisinde olmalı; aileyi yeniden toplumun merkezine koymalıyız. Kadınlarımızı hem psikolojik hem de ekonomik anlamda ayağa kaldıracak; toplum içinde layık oldukları konuma ulaştıracak çalışmaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanan Demirtaş, Mardin'in gündeminden yaşanması muhtemel kadına yönelik şiddet haberlerini çıkarmakta kararlı olduklarını belirtti.

Toplantıya, Vali yardımcıları, Cumhuriyet Savcısı Çisem Uzunay Akan, Artuklu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Vahap Özpolat, İl Emniyet Müdürü İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz