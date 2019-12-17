Mardin'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

17.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:02

Mardin Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışma sonucu İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak imzasıyla yürürlüğe giren ve 75 maddeden oluşan 2020-2021 yıllarına ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile Mardin Valiliğine verilen görev ve sorumlulukların uygulanması ve üzücü olayların önlenmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı toplantı yapıldığı bildirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman başkanlığında, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, bu alanda çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirme yapılmış, Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık'ta tüm ilçelerimizde kaymakamlar başkanlığında yapılacaktır."

Toplantıya, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcıları Bahattin Çelik ve Rıza Gençoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeyni Teker, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanı Mehtap Bingöl, KADEM İl Temsilcisi Özgül Saidoğlu'nun da katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA