Mardin'de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
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Mardin'de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Mardin'de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ev tekstili ürünleri alanında eğitimlerini tamamlayan 17 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ev tekstili ürünleri alanında eğitimlerini tamamlayan 17 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezi (MARMEK), mutlu ve üretken kadınların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında MARMEK'te gerçekleştirilen ev tekstili ürünlerini hazırlama kursu, alınan tedbirler kapsamında bir yılın ardından tamamlandı.

Kursu başarıyla tamamlayan 17 kursiyere sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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