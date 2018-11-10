Mardin'de "Kadın Kanserleri" Konferansı

Mardin'de, "Pembe Rota" projesi kapsamında "Kadın Kanserleri" konferansı düzenlendi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve Pembe İzler Derneğince, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta uzman hekim ve akademisyenler kadın kanserleri hakkında bilgi verdi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Yavuz, konferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, erken tanının hem kanseri önlediğini hem de o hastalığı yenme şansını artırdığını belirtti.

Erken tanının ve taramaların önemine dikkat çeken Yavuz, bakanlığın desteğiyle ücretsiz şekilde kanser taramaları gerçekleştirdiklerini ve rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanserlerini taradıklarını kaydetti.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Taramaları bilinçlendirmeleri ne kadar doğru yaparsak, tütünden, alkolden ne kadar uzak durursak, doğru beslenmeye, fiziksel aktiviteye ne kadar önem verirsek kanserin o kadar önüne geçeriz. Biz kanserden korkmuyoruz, geç kalmaktan korkuyoruz."

Pembe İzler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Karataş ise, kadın kanserleri ile savaşan hastalarının yanında olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda Türkiye genelinde bilgilendirme çalışmaları da yürütüklerini vurgulayan Karataş, "Öncesinde nasıl fark edilir, fark edilirse hayat durur mu, hayat biter mi onu konuşuyoruz." dedi.

Türkiye'de son yıllarda farkındalıkların arttığına değinen Karataş, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerinin çok güzel çalışmalara imza attıklarını vurguladı.