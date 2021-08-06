Mardin'de kadın cinayeti
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Mardin'de kadın cinayeti

Mardin'de kadın cinayeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışmada kimliği öğrenilemeyen şahıs, pompalı tüfekle bir kadını başından vurarak kayıplara karıştı.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs kayıplara karıştı. Olay yerinde çok sayıda asker ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - MARDİN

Mardin'de kadın cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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