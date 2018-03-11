Mardin'de Kaçıkçılık Operasyonları
Mardin'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Mardin'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ve 10 Mart'ta yapılan operasyonlarda, 25 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ile 150 kilogram nargile tütünü ve tabanca bulundu.
Operasyonlarda ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.