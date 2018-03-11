Mardin'de Kaçıkçılık Operasyonları

Mardin'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ve 10 Mart'ta yapılan operasyonlarda, 25 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ile 150 kilogram nargile tütünü ve tabanca bulundu.

Operasyonlarda ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.