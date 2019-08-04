Mardin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

MARDİN - Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda boş gözüken kamyon kasasının gizli bölmesinden 40 bin 700 paket kaçak sigara, 103 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 16,82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamalarında boş olarak durdurulan ve narkotik özel köpeği ile araması yapılan kamyonun gizli bölmesinde 40 bin 700 paket kaçak sigara, 103 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ise şüphe üzerine durdurulan 2 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 16, 82 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gerekli yasal işlem başlatırken şüphe üzerine durdurulan ve üzerlerin de uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olan çalışmalar kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA