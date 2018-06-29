Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü il genelde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Mardin ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, bir ikamette yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 60 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ye bu tüfeğe ait 36 adet fişek ele geçirildi. Yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan 1 araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, 40 bin gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, şahıslar üzerinde toplam 9,78 gram bağımlılık yapıcı madde ve 2 adet ectacy maddesi ele geçirildi. Yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan 2 ayrı araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, toplam 5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 5 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan kontrollerde ihtiyati tedbir karan bulunan 1 adet araca el konulmuştur" denildi.

Açıklamada, olaylarla ilgisi bulunan toplam 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi. - MARDİN