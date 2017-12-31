Mardin'de, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 89 bin 250 paket kaçak sigara, 600 kilogram tütün, 3 tarihi eser ele geçirildi.



Olaylarda ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.