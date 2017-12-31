Mardin'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları
Mardin'de, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 89 bin 250 paket kaçak sigara, 600 kilogram tütün, 3 tarihi eser ele geçirildi.
Olaylarda ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.