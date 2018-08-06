Mardin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Mardin'de polis ekiplerince yapılan 79 operasyonda, 250 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 348 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği ve 45 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 79 operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 250 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 348 kilogram kaçak tütün ve 2 tabancanın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, olaylarla ilgili 45 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 53 şüphelinin gözaltına alındığı, bunardan 17'sinin tutuklandığı aktarıldı.