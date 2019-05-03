Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Mardin'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı 28 bin 10 paket sigara, 109 şişe içki, 7 bin 960 puro, 7 kilo 2 gram çay, 3 sahte çek-senet, 2 bin 668 litre akaryakıt, 50 emtia malzeme, 3 tabanca, 9 tabanca fişeği, 2 uzun namlulu silah, 6 uzun namlulu silah şarjörü ve 2 fişek, av tüfeği, 75 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 54 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA