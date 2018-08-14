Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu

Türkiye geneli emniyet genel müdürlüğü tarafından düzenlenen "Duman-5 Kod Adlı Operasyon" kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince dün gerçekleştirilen operasyonda 246 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada KOM ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 246 adet gümrük kaçağı alkollü içki, bin 886 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 237 paket TAPDK bandrollü sigaraya, iş yerinin TAPDK İşletme Ruhsatı bulunmaması sebebiyle el konulduğu belirtildi. - MARDİN