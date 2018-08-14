Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda 246 kutu ve şişe gümrük kaçağı içki ile bin 886 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi.



Çalışmalarda 246 gümrük kaçağı alkollü içki, bin 886 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.