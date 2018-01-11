Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mardin'de düzenlenen operasyonda kaçak nargile tütünü ile cep telefonları ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "9 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz Artuklu ilçesinde icra edilen arama faaliyetinde şüpheli iki araçta, yurda kaçak yollarla girdirildiği tespit edilen 95 kilogram nargile tütünü ve 40 adet değişik modellerde cep telefonu ele geçirilmiş olup, olayla ilgili iki 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN