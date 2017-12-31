Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları: 15 Gözaltı

Mardin'de 27-29 Aralık tarihleri arasında kaçaklığın önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, milattan önce 3000 yılına ait 3 parça tarihi eser ele geçirildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğünce, kentte kaçakçılık olaylarını ve uyuşturucu ticaretlerini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 27-29 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 23 bin 200 paket kaçak sigara, 600 kilogram kaçak tütün, milattan önce 3000 yılına ait 3 parça tarihi eser, 2 fişek halinde eroin ve satışa hazır bir fişek toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 14 şüpheli şahsın da gözaltına alındığına dikkat çekildi. Açıklamada, 29 Aralık günü Mardin- Şanlıurfa karayolu üzerinde yol uygulaması yapıldığı da belirtilerek, "Durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda, 57 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara bulunarak el konulmuş ve araç sürücü olan bir şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - MARDİN