Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 4 bin 220 paket sigara ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçe jandarma komutanlıklarınca Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda yapılan uygulamalarda 3 ayrı araçta 4 bin 220 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği bildirildi.



Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldığı ifade edilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.