Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ile bağımlılık yapıcı madde ele geçirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM ve Narkotik Şube Müdürlü ekipleri farklı tarihlerde kaçakçılara ve zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda, 41 bin adet paket gümrük kaçağı sigara, 34 kilo gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 107 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 70 adet gümrük kaçağı kamyon lastiği ve 8,3 gram bağımlılık yapıcı madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. - MARDİN