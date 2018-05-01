Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine uygulama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 15 bin 160 paket sigara, 156 kilogram nargile tütünü ele geçirildiği, 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.