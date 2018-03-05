Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay 5 bin 19 litre akaryakıt, 35 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığın önlenmesine yönelik şubat ayında dört ilçede operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 19 litre akaryakıt, 35 bin 510 paket sigara, 373 paket nargile ve pipo tütünü, 35 kilogram tütün, 66 kilogram çay, 120 puro ve 65 tarihi eser ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.