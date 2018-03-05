Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları
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Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca şubat ayı içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında yüklü miktarda benzin, sigara ve tütün ele geçirildi.

Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca şubat ayı içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında yüklü miktarda benzin, sigara ve tütün ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 4 ilçe ve 10 mahallede, kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu neticede, 5 bin 19 litre kaçak akaryakıt, 35 bin 510 paket bandrolsüz sigara, 373 paket nargile ve pipo tütünü, 35 kilogram tütün, 66 kilogram kaçak çay, 120 adet puro, 65 adet muhtelif tarihi eser ele geçirilmiştir" denildi. - MARDİN

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