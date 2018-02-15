Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kentte kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince yürütülen çalışmalarda 8 bin 750 paket sigara, 73 kilogram nargile tütünü, 40 akıllı cep telefonu, 70 gram bağımlılık yapıcı madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olaylarla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.