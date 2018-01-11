Mardin'de Kaçakçılık Operasyonları
Mardin'in Artuklu ilçesinde, şüpheli iki araçta 95 kilogram nargile tütünü ve 40 farklı model cep telefonu ele geçirildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, şüpheli iki araçta 95 kilogram nargile tütünü ve 40 farklı model cep telefonu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu ilçesinde yapılan uygulamada durdurulan araçlarda arama yapıldığı bildirildi.
Aramada iki araçta yurda kaçak getirildiği tespit edilen 95 kilogram nargile tütünü ve 40 farklı modelde cep telefonu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.