Mardin'de Kaçakçılara Darbe

Mardin genelinde yapılan uygulamalarda kaçakçılık yapan 6 şahıs gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 8 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara, 73 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 40 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 70,37 gram bağımlılık yapıcı madde ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen toplam 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. - MARDİN