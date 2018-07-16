Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan yol devriye ve kontrol uygulamasında şüpheli değerlendirilen 4 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.