Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 9 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan yol devriye ve kontrol uygulamasında şüpheli değerlendirilen 4 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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