Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Artuklu ve Derik ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 10 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Artuklu ve Derik ilçelerinde icra edilen kontrol ve arama faaliyeti kapsamında düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 10 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.