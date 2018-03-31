Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yol uygulamasında 2 araçta yapılan aramada 5 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen 2 kişinin taşıdığı poşetler içerisinde bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.